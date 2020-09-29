Такого ще не було

Картки українців почали блокувати навіть після проведення простих платежів

Про це йдеться у свіжому негативному відгуку, який був опублікував на порталі Мінфін.

За словами клієнта, він намагався перевести 200 гривень між своїми картками, але транзакція була відхилена.

Після підтвердження платежу ПриватБанк йому повідомив, що він нібито потрапив під перевірку.

"Все начебто пройшло, по телефону підтвердив, але тут раптом вискакує напис, що я потрапив під перевірку і мені (самому) потрібно зателефонувати 3700. Дзвоню, мадам починає задавати питання. Я не на всі питання знав відповіді, тому скасував переклад", - продовжив клієнт у своєму негативному відгуку.

Після розмови з оператором ПриватБанк заблокував клієнту картки та фінансовий телефон.

"Думаю завтра буде хто-небудь адекватний, і все потрясеться по телефону. Однак мені заблокували і картки і телефон, напевно, щоб я не зміг зв'язатися з оператором. І це задоволення на вихідні. Слів немає", - резюмував він на порталі Мінфін.

У Приватбанку заявили, що заблокували клієнту його карти "з метою безпеки".

"Безпека наших клієнтів-найважливіший пріоритет Приватбанку. Щоб знизити до мінімуму можливі випадки обману, ми робимо все можливе, щоб гарантувати фінансову захищеність людей, які обслуговуються в нашому банку. Дана процедура відбувається не тому, що ми хочемо витратити Ваш час, а тому що хочемо захистити Вас від матеріальної і, надалі, моральної шкоди", - відповів представник банку в коментарях.

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