Такого еще не было

Карточки украинцев начали блокировать даже после проведения простых платежей

Об этом говорится в свежем негативном отзыве, который был опубликовал на портале Минфин.

По словам клиента, он пытался перевести 200 гривен между своими картами, но транзакция была отклонена.

После подтверждения платежа ПриватБанк ему сообщил, что он якобы попал под проверку.

"Все вроде бы прошло, по телефону подтвердил, но тут вдруг выскакивает надпись, что я попал под проверку и мне (самому) нужно позвонить 3700. Звоню, мадам начинает задавать вопросы. Я не на все вопросы знал ответы, поэтому отменил перевод", - продолжил клиент в своем негативном отзыве.

После разговора с оператором ПриватБанк заблокировал клиенту карточки и финансовый телефон.

"Думаю завтра будет кто-либо адекватный, и все утрясется по телефону. Однако мне заблокировали и карточки и телефон, наверное, чтобы я не смог связаться с оператором. И это удовольствие на выходные. Слов нет", - резюмировал он на портале Минфин.

В ПриватБанке заявили, что заблокировали клиенту его карты "в целях безопасности".

"Безопасность наших клиентов-важнейший приоритет Приватбанка. Чтобы снизить до минимума возможные случаи обмана, мы делаем все возможное, чтобы гарантировать финансовую защищенность людей, которые обслуживаются в нашем банке. Данная процедура происходит не потому, что мы хотим потратить Ваше время, а потому что хотим защитить Вас от материального и, в дальнейшем, морального вреда", - ответил представитель банка в комментариях.

Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

Как сообщала Politeka, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии...".

Также Politeka писала, что карты блокируют из-за долгов по коммуналке, ПриватБанк отрезвил украинцев