В Україні зменшилася середня заробітна плата, а також зросли борги з виплат

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані Держстату.

Відзначається, що станом на 1 вересня 2020 року, заборгованість по заробітних платах в Україні збільшилася на 0,6%. Загальна сума боргу перед українцями - 3,42 млрд гривень.

За даними Держстату, у серпні найкраще заборгованість погашали Львівська, Чернівецька та Луганська області.

А от у Хмельницькій та Полтавській областях ситуація із заборгованістю найгірша. За серпень там скоротили борги лише на 1%. У Рівненській області, згідно зі звітом, заборгованість із зарплати зросла на 38,5%.

Не найкраща ситуація з боргами також в Одеській, Сумській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Показово, що в серпні на 22,5% зросла заборгованість у сфері охорони здоров'я.

Крім цього, в Держстаті відзначають різке зниження середньої заробітної плати в Україні. Відзначається, що в серпні вона впала на 3% або 358 гривень. Зараз середня зарплата в Україні становить 11 446 гривень, що майже в 2,5 рази вище мінімальної зарплати. Незважаючи на незначне просідання, середня зарплата зросла на 6% порівняно з серпнем 2019 року.

Нагадаємо, що проблеми з виплатою пенсій, від українців більше не приховують: "дефіцит ПФУ злетів з 23 млрд.гривень до...".

А ще Politeka писала, що долар переб'є підвищення зарплат, українців вже попередили про проблему: "заниження курсу гривні...».

Також Politeka повідомляла, що готується масовий перегляд зарплат, українцям можна радіти: "сума підвищення складе...".