В Україні зменшилася середня заробітна плата, а також зросли борги з виплат
Як передає Politeka.net, про це свідчать дані Держстату.
Відзначається, що станом на 1 вересня 2020 року, заборгованість по заробітних платах в Україні збільшилася на 0,6%. Загальна сума боргу перед українцями - 3,42 млрд гривень.
За даними Держстату, у серпні найкраще заборгованість погашали Львівська, Чернівецька та Луганська області.
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А от у Хмельницькій та Полтавській областях ситуація із заборгованістю найгірша. За серпень там скоротили борги лише на 1%. У Рівненській області, згідно зі звітом, заборгованість із зарплати зросла на 38,5%.
Не найкраща ситуація з боргами також в Одеській, Сумській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Показово, що в серпні на 22,5% зросла заборгованість у сфері охорони здоров'я.
Крім цього, в Держстаті відзначають різке зниження середньої заробітної плати в Україні. Відзначається, що в серпні вона впала на 3% або 358 гривень. Зараз середня зарплата в Україні становить 11 446 гривень, що майже в 2,5 рази вище мінімальної зарплати. Незважаючи на незначне просідання, середня зарплата зросла на 6% порівняно з серпнем 2019 року.
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