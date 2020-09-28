Купити на неї можна буде менше

Бюджет України на наступний рік передбачає зростання зарплата громадян, але причин для радості все одно не багато

Про це заявив фінансист Тарас Козак, передає "Україна 24».

"Я бачу цілеспрямовану роботу НБУ на заниження курсу гривні. Це трошки збільшує доходи в бюджет. Внаслідок того, що долар дорожчає, всі імпортні мита і ПДВ... У бюджеті більше коштів, а за рахунок кого? У нас завжди-за рахунок населення. Не буває благ за рахунок іноземців або когось ще. Майже завжди, якщо щось робити краще-населенню гірше", - зазначив він.

Причиною цього, за словами Козака, є передбачуване зростання інфляції, що відчують на собі всі громадяни.

"Таке прискорене зростання долара, мені здається, не є справедливим. Заробляють експортери, заробляють до бюджету, але це не зростання за рахунок економіки. В результаті в наступному році ми побачимо зростання інфляції. Але інфляція-це втрата людьми купівельної спроможності їхнього кошика. Зарплата буде більше, але куплять на неї люди менше товарів і послуг», - підкреслив він.

До цього ми розповідали, що українці можуть зіткнутися з проблемами при виплаті пенсій.

Річ у тому, що станом на 1 вересня борг перед ПФУ досяг 20,5 млрд грн.

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