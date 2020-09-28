На зростання бізнесу наступного року розраховують 60% опитаних власників компаній

Про це заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, інформує Politeka, посилаючись на РБК-Україна.

Однак, якщо порівнювати цей показник з минулим роком, то число оптимістів відчутно зменшилося: так, в 2019-му таких було 77%.

Також повідомляється, що планують збільшення своїх доходів (до 20%) 54% опитаних керівників компаній. Зберегти штат сподіваються 60% голів компаній, 28% – збираються його збільшити.

Що стосується скорочення штатів компаній, то на цей крок підуть, швидше за все, 12% керівників фірм.

Збільшити зарплати своїм співробітникам (на 5-10%) планують наступного року 54%.

Politeka писала про те, що українців попередили, що з виплатою пенсій можуть виникнути великі проблеми.

Справа в тому, що станом на 1 вересня борг перед ПФУ досяг 20,5 млрд грн. При цьому в Комітеті з питань соціальної політики Верховної Ради в неділю, 27 вересня, заявили, що така ситуація може призвести до "проблем, пов'язаних з виплатою пенсій".

Зазначається, що у 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

При цьому Державне казначейство не може видавати нові позики ПФУ, тому що вони досі не погасили старі борги. Відзначається, що розміри позик і борги ростуть останні 10 років.

Замість одноразових доплат пенсіонерам (як, наприклад, цього року було по 1000 гривень), влада задумалася над тим, щоб зробити подібну ініціативу постійною. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив нардеп Василь Мокан. За його словами, регулярні доплати в розмірі 400 і 500 гривень отримають українці старше 75 і 80 років.

Так, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 202 млрд грн - на виплату пенсій. З них 2,6 мільярда повинні бути для доплат пенсіонерам 75 і 80 років.

Нагадавши, прожитковий мінімум в Україні змінять: як це відіб'ється на зарплатах.

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