Синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма доведеться, ймовірно, попрощатися з дорогоцінним подарунком

Про це пише видання Times of Maltа.

Напередодні в Кенсінгтонському палаці відбувся закритий показ документального фільму Девіда Аттенборо про навколишнє середовище.

На показі також була присутня сім'я герцогів Кембриджських у повному складі.

По закінченню документального фільму автор Дедід Аттенборо подарував 7-річному принцу Джорджу дорогоцінний зуб мегалодона, вік якого близько 23 млн років. Як зазначив автор документального фільму, він знайшов цей артефакт в 60-их роках минулого століття під час відпочинку на Мальті.

Про дорогоцінний подарунок дізналися в уряді Мальти. Міністр культури острівної держави Хосе Еррера заявив, що 7-річний принц повинен повернути дорогоцінний подарунок в музей.

За словами політика, подібні артефакти важливі для мальтійської природної спадщини, і він докладе всіх зусиль для їх повернення. Поки не відомо, як на цю заяву відреагували самі герцоги Кембриджські.

До цього ми розповідали, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перевершила саму себе, побивши власний рекорд в дешевизні вбрання.

Дружина принца Вільяма днями взяла участь у відеоконференції, пов'язаної з фотоконкурсом, присвяченим пандемії китайського вірусу.

«Я хотіла сказати величезне спасибі всім, хто взяв участь. І велике спасибі моїм колегам-суддям. Я дуже ціную час і відданість, які вони проявили по відношенню до проекту», - підписала пост герцогиня.

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