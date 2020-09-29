Епатажний російський співак Філіп Кіркоров вперше прокоментував госпіталізацію свого батька

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував на пляжі в шортах і майці. На знімку Кіркоров пильно дивився в телефон і виглядав серйозно.

"Читаю ЗМІ і диву даюся. Останнім часом вважаю за краще довіряти календарю майя, ніж новинам..",- прокоментував Філіп Кіркоров чутки про свою сім'ю.

Як відомо, кілька днів тому в російських ЗМІ писали про те, що 88-річного батька Філіпа Бедроса Кіркорова терміново госпіталізували в лікарню. Сам співак нібито через це перервав свою відпустку і повернувся до Москви.

Ходили чутки, що у чоловіка китайський вірус. Втім, як з'ясувалося пізніше, госпіталізація була плановою. У Бедроса Кіркорова дійсно виникли проблеми з серцем, але він самостійно приїхав до лікарні і після консультації з лікарем ліг на лікування.

Відзначимо, що під постом Кіркорова залишили масу коментарів з підтримкою співака.

"Філіп, намагайтеся не звертати уваги!", "Так Філіп новини не дуже! Вам і всій Вашій родині здоров'я і всіх благ! Любимо", "Філіп, красень! Обіймаю", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що невгамовний Кіркоров показав, як треба насолоджуватися життям, в яскравому образі: «Філя морячок».

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