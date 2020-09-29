Эпатажный российский певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал госпитализацию своего отца

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал на пляже в шортах и майке. На снимке Киркоров пристально смотрел в телефон и выглядел серьезно.

«Читаю СМИ и диву даюсь. В последнее время предпочитаю доверять календарю майя, чем новостям..», - прокомментировал Филипп Киркоров слухи о своей семье.

Как известно, несколько дней назад в российских СМИ писали о том, что 88-летнего отца Филиппа Бедроса Киркорова срочно госпитализировали в больницу. Сам певец якобы из-за этого прервал свой отпуск и вернулся в Москву.

Ходили слухи, что у мужчины китайский вирус. Впрочем, как выяснилось позже, госпитализация была плановой. У Бедроса Киркорова действительно возникли проблемы с сердцем, но он самостоятельно приехал в больницу и после консультации с врачом лег на лечение.

Отметим, что под постом Киркорова оставили массу комментариев с поддержкой певца.

«Филипп, старайтесь не обращать внимания!», «Да Филипп новости не очень! Вам и всей вашей семье здоровья и всех благ! Любим», «Филипп, красавец! Обнимаю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что неугомонный Киркоров показал, как надо наслаждаться жизнью, в ярком образе: «Филя морячок».

А еще Politeka писала, что молодящийся Киркоров дал жару с "любовником" Асмус и снял веселье на камеру: "Случился экстаз".

Также Politeka сообщала, что довольный Киркоров устроил безумные танцы с сияющей Лорак: «Да поженитесь уже».