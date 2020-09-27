Російський співак Філіп Кіркоров похвалився зустріччю з актором, якому приписували роман з Христиною Асмус

Виконавець опублікував спільні кадри з головною зіркою гучного фільму "Текст", Олександром Петровим, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Вчора зі мною стався екстаз після перегляду байопіка легендарного футболіста Стрельцова - з Олександром Петровим в ролі знаменитого футболіста🙌 🏻 захват!🤩 #Фільмстрільцов - це однозначно головна прем'єра сезону!🏆І фільм, звичайно ж, треба дивитися всім, оскільки @actorsashapetrov - геній!", - поділився емоціями Кіркоров. - "👏 🏼 Саша, я твій фанат!🤘 🏼 Ще одна робота в скарбничку кращих! Картина захоплює цілком, змушує думати і співпереживати героям, емоції зашкалюють. І так, в кінці я навіть розплакався".

У ролику поп-король російської естради розповів, що потрапив на закритий показ фільму "Стрєльцов". Крім почесних гостей, на заході опинився і сам виконавець головної ролі-Олександр Петров. Актор з боку послухав виставу Кіркорова, а потім і сам здався в кадрі, зобразивши "козу" пальцями.

Філіп Бедросович постав перед шанувальниками в бежевій курточці, а також кепці і футболці кольору хакі. Олександр Петров, у свою чергу, прийшов на прем'єру в білому світшоті, сірих штанях і чорному піджаку.

Варто відзначити, що Петров і Асмус працюють в одному театрі, де їх пов'язує багато проектів. Ходили чутки, що Христина розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим через роман на стороні.

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