Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, показала ідеальні форми в бікіні

Красуня опублікувала архівне фото в сторіз свого Instagram, пише Politeka.net. Кендіс постала в купальнику на піску.

Вогняна блондинка витягла довгі ніжки. Невеликі груди підкреслив ліфчик з глибоким вирізом. Розміри ледь не виставилися назовні. При цьому товсті бретельки, здавалося, зісковзують з плечей знаменитості.

Свейнпол одягла плавки на високій посадці, які хоча і не відкривали види на соковиті місця, але при цьому відмінно підкреслили стегна.

Зірка одягла солом'яний капелюшок з декількома витягнутими соломинками біля очей.

Модель забруднилася в піску, і, ймовірно, милувалася морем.

Фото було зроблено в грудні 2017 року, про що зірка повідомила в приписці.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.

Зараз на сторінку світової зірки підписані 14, 6 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол демонструє свої ідеальні вигини тіла.

Цей раз не став винятком. Кендіс позувала на чорно-білому фото, злегка вигнувшись для того, щоб її форми набували більш спокусливий вигляд.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол опублікувала пристрасне відео, на якому танцювала дуже гарячий танець. Вона була в трусиках і білій футболці, під яку не стала надягати білизну. Модель повільно рухалася під пісню Біллі Айліш, зводячи з розуму своїх шанувальників.

"Сходячи з розуму, ви прийшли в себе. Алан Уоттс», - підписала відео модель.

Нагадаємо, що апетитна Кендіс Свейнпол прийняла жарку позу на дереві:"смілива красуня".

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол блиснула своїми "золотими кулями" в несподіваному вигляді: "така бестія".

Також Politeka писала, що оголена Кендіс Свейнпол показала, як виглядає досконалість: "насолода...".