Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував кардинальними змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Потап опублікував свіже фото з відпочинку. Він виглядав молодим і відпочившим. На вигляд здавалося, що артист скинув кілька років і стільки ж зайвих кілограм. Потап позував у легкій блакитній сорочці та солом'яному капелюсі. Його обличчя було гладко поголене.

"Доброго ранку друзі українці", - підписав фото артист.

За три години його фото зібрало майже 12 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів. Не обійшлося і без негативних відгуків.

«На цьому фото вигляд літнього.. або може це тільки мені так?!", "Крутий капелюх", "Дон Потапіон", "Ну красень!", "Мафіозі чистих кровей", "капелюх краще пасує ніж кепки, солідний man", "нарешті став схожий на людину",-пишуть користувачі мережі.

Як відомо, зараз Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських відпочиває на курорті. Парочка із задоволенням ділиться особистими фото і насолоджується сонцем і морем.

Раніше ми писали, що Каменських поділилася дуже особистим кадром з чоловіком. Красуня притулилася до Потапа і подякувала йому за любов.

Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап дали волю пристрасті на розкішній яхті, кадри жарких утіх: "El Capitan".

А ще Politeka писала, що Потап відкрито засвітив недолік Каменських, ганебне фото:"людина Фантомас".

Також Politeka повідомляла, що посивілий Потап здивував різкою зміною іміджу, сам на себе не схожий: "Бабкін?".