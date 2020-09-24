33-річна українська співачка Настя Каменських вирушила на спекотний відпочинок разом з Потапом

Кілька днів тому зіркова пара подружжя вирушила на відпочинок, щоб продовжити собі літо. Настя вирішила розповісти про гармонію, а Потап в свою чергу просто блиснув образом в шортах і простий сорочці. Так, після серії жарких сторіс в Instagram, пара вирішила показати, як вони веселяться удвох.

На нових же кадрах зірки продемонстрували у всій красі моменти вечірнього відпочинку на яхті. Настя вирішила пострибати у воду, ефектно при цьому блиснувши сідницями перед камерами. Примітно, що за подібні кадри в основній стрічці своєї сторінки Настю жорстко розкритикували – фанати навіть попросили зірку менше оголятися на камеру.

А Потап показав в Instagram нове фото, на якому позував в тих же шортах і світлій сорочці. Сидячи на м'якому дивані, чоловік виглядав дуже задоволеним і відпочив.

"Човни,яхти,ух ти, ах ти #птп», - написав Потап під сонячним фото.

Шанувальники відреагували відразу:

«El Capitan!!🍾 👌 🏻 » , "Пиво, Пиво, горілочка, пливе по морю човник»," а з Настею Тепер ви не фотографуєтеся, або ви не з нею відпочиваєте ?", "Ось і нова пісня, про яхти, Ухти, ах ти👍" « " шикарне фото👍» «" Ух ти ми вийшли з бухти 🔥», «Красунчик👍 🔥 😍», «у нас щось є для тебе👈 🔥 🔥 🔥», «Приспів готовий!ще 2 поста і пісня готова😂", "Король👍 😍«," Та ладно це все фотошоп ... 😂».

До цього зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала топлес, в одних червоних стрінгах.

Фігуриста брюнетка позувала на відкритій мансарді, підставивши сонячним променям свої пишні принади. Настя покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах: спереду зірка прикривала бюст руками.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія 〰️ а кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль ➿ і для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо 😌 спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться в сьогоденні ✨ тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде! ❤ ️ ",- поділилася співачка своїми філософськими думками.

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