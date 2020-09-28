У кожного є свої мінуси

Потап поділився милим сімейним фото з Настею Каменських, на якому без сорому показав їх недоліки

Відомий український репер і продюсер опублікував новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Потап з Настею сидять за столом на відкритій веранді. Вони обидва піднесли одну руку до обличчя і з посмішкою дивляться в камеру. При цьому можна помітити, що великий палець на руці Потапа сильно виділяється серед інших своїм неприродним згином, а піднесена Настею до обличчя рука виглядає так, ніби співачка гризе нігті.

"Людина великий палець і Леді Нігтегриз», - звернув увагу на ці недоліки Потап в підписі до знімка.

Шанувальники зіркової пари тут же почали коментувати фото.

"Хаха, щасливі ви такі" « " яка тонка метафора!", "Ідеальне поєднання«,» такий люблячий погляд у автора«,» дуже красива пара«,» людина Фантомас«,» Сімейна вечеря«,» Моя улюблена пара ще з перших пісень", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Потап здивував кардинальними змінами в зовнішності.

На знімку Олексій в Біло-синій футболці з коротким рукавом і в капелюсі, на оголених засмаглих руках видно татуювання.

Потап вирішив не голитися, тому фанати відзначають в коментарях його сивину, відзначаючи при цьому, що вона йому йде.

Підборіддя Потапенко сперся на руку, погляд дивиться прямо в камеру.

Нагадавши, Каменських задерла ноги в екстра-міні і засвітила зайве:»Просто нереально".

Як повідомляла Politeka, посивілий Потап здивував різкою зміною іміджу, сам на себе не схожий.

Також Politeka писала, що Настя Каменських в міні-сукні розсунула ноги в викликає позі: "Прости, звичайно, але це...".