Потап поділився милим сімейним фото з Настею Каменських, на якому без сорому показав їх недоліки
Відомий український репер і продюсер опублікував новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На фото Потап з Настею сидять за столом на відкритій веранді. Вони обидва піднесли одну руку до обличчя і з посмішкою дивляться в камеру. При цьому можна помітити, що великий палець на руці Потапа сильно виділяється серед інших своїм неприродним згином, а піднесена Настею до обличчя рука виглядає так, ніби співачка гризе нігті.
"Людина великий палець і Леді Нігтегриз», - звернув увагу на ці недоліки Потап в підписі до знімка.
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Шанувальники зіркової пари тут же почали коментувати фото.
"Хаха, щасливі ви такі" « " яка тонка метафора!", "Ідеальне поєднання«,» такий люблячий погляд у автора«,» дуже красива пара«,» людина Фантомас«,» Сімейна вечеря«,» Моя улюблена пара ще з перших пісень", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Потап здивував кардинальними змінами в зовнішності.
На знімку Олексій в Біло-синій футболці з коротким рукавом і в капелюсі, на оголених засмаглих руках видно татуювання.
Потап вирішив не голитися, тому фанати відзначають в коментарях його сивину, відзначаючи при цьому, що вона йому йде.
Підборіддя Потапенко сперся на руку, погляд дивиться прямо в камеру.
Нагадавши, Каменських задерла ноги в екстра-міні і засвітила зайве:»Просто нереально".
Як повідомляла Politeka, посивілий Потап здивував різкою зміною іміджу, сам на себе не схожий.
Також Politeka писала, що Настя Каменських в міні-сукні розсунула ноги в викликає позі: "Прости, звичайно, але це...".