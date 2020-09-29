Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил кардинальными изменениями во внешности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Потап опубликовал свежее фото с отдыха. Он выглядел молодым и отдохнувшим. На вид казалось, что артист сбросил несколько лет и столько же лишних килограмм. Потап позировал в легкой голубой рубашке и соломенной шляпе. Его лицо было гладко выбрито.

«Доброе утро друзья украинцы», - подписал фото артист.

За три часа его фото собрало почти 12 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Не обошлось и без негативных отзывов.

«На этом фото вид пожилого.. или может это только мне так?!», «Крутая шляпа», «Дон Потапион», «Ну красавец!», «Мафиози чистых кровей», «Шляпа лучше идёт чем кепки, солидный man», «Наконец-то стал похож на человека», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Потап вместе со своей женой Настей Каменских отдыхает на курорте. Парочка с удовольствием делится личными фото и наслаждаются солнцем и морем.

Ранее мы писали, что Каменских поделилась очень личным кадром с мужем. Красотка прижалась к Потапу и поблагодарила его за любовь.

Напомним, что Настя Каменских и Потап дали волю страсти на роскошной яхте, кадры жарких утех: "El Capitan".

А еще Politeka писала, что Потап открыто засветил недостаток Каменских, постыдное фото: "Человек Фантомас".

Также Politeka сообщала, что поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож: "Бабкин?".