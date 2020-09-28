Його не впізнати!

Відомий український виконавець, продюсер і чоловік співачки Насті Каменських Олексій Потапенко (Потап) здивував кардинальними змінами в зовнішності

Так, на своїй сторінці в Instagram Потап розмістив незвичайне фото, передає Politeka.

На знімку Олексій в Біло-синій футболці з коротким рукавом і в капелюсі, на оголених засмаглих руках видно татуювання.

Потап вирішив не голитися, тому фанати відзначають в коментарях його сивину, відзначаючи при цьому, що вона йому йде.

Підборіддям Потапенко сперся на руку, погляд дивиться прямо в камеру.

"Gutten morgen", - коротко підписав знімок співак.

Шанувальники по достоїнству оцінили новий образ свого кумира, залишивши під публікацією безліч коментарів і лайків. Деякі вирішили, що на цьому знімку Потап схожий на відомого співака Сергія Бабкіна.

"Grüß Gott 😂 nikitabogdyuk 💯 🔥 залікове фото 👍 🤘 Бабкін?🤔 👍 👍 👍 Good morning не чоловік, а мрія 👌 👍 👌 👍 👌 👍 👌 😍 Потап не старієш)) 💪 💪 у формі 💪 👌 😀 вже борода Сива у тебе старість не засмагами ! Нада дітей тобі вже а не з малолітками музичку співати. 🔥❤️ Красивий 😍", - пишуть вони.

Прокоментувала фотографію і його дружина Настя Каменських. Дівчина замість слів поставила червоне сердечко, що символізує любов Насті до Потапа.

Politeka писала, що Олексій Потапенко (Потап) вразив кардинальними змінами в зовнішності. На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив несподіване фото зі зйомок фільму "Скажене весілля 3", де він виконує роль священика.

Артист показав селфі, на якому позує в чорній рясі, камілавці і з шалено густою рослинністю на обличчі. Потапу наклеїли неакуратну бороду аж до грудей і довгі вуса.

На нове фото артиста відреагував навіть чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Батюшка, благослови!", — написав Галкін в коментарях. Потап же відповів йому:"ти вже благословенний".

Нагадавши, грайлива Каменських похвалилася засмаглими сідницями у ванній.

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