"Можна уявити, що ми ще не знаємо якихось фактів..."

Влада починає звинувачувати пілота в катастрофі, а народ завжди звинувачує владу

Про це заявив в ефірі телеканалу NewsOne Андрій Пальчевський, коментуючи авіакатастрофу Ан-26 під Харковом, передає Politeka.net.

Зокрема, громадський діяч відреагував на інформацію про те, що літаку, який розбився в Чугуєві, було 43 роки.

"Якщо уявити собі, що літак був перевантажений або був дуже важким, значить треба було збільшити поступальну швидкість. Можна уявити, що ми ще не знаємо якихось фактів. Пілотові могло стати погано... А другий пілот може був курсантом, може він давно не відпрацьовував конкретно цього маневру", - заявив Пальчевський в ефірі телеканалу.

Андрій Пальчевський вирішив провести паралель з американським винищувачем B-52.

"Я ні в якому разі не хочу робити дві речі. Як завжди влада починає звинувачувати пілота, а народ звинувачує владу. Літак в Америці B - 52 буде на озброєнні ВПС сто років. Їх зніматимуть з озброєння в 2058 році. Сто років! Коли Вам професіонали кажуть, що 40 з гаком років це не так багато для літака, це-правда. Питання-що робилося з цим літаком? У формулярах треба прочитати, чи всі були вчасно зроблені технічні роботи, двигуни були справні або невиправні до того? Зараз з'явилася інформація, що загиблий льотчик попереджав свою матір нібито про те, що двигун був несправний... Ми знаходимося в країні фальшивої інформації. Зараз там ці формуляри міняють, бо свого часу позагоняли запчастини наліво-направо. Злидні в ЗСУ диктують поведінку службовців, у них є свої інтереси", - емоційно резюмував лідер партії "Перемога Пальчевського" в ефірі NewsOne.

Зазначимо, що моторошна авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня.

Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба-всього 27 осіб.

На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих осіб. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.

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