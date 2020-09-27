Общественный деятель Андрей Пальчевский выступил за снижение тарифов для жителей Киева

Он рассказал о том, как это можно сделать, в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале "NewsOne", пишет Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

"Должны быть права у киевлян о поводу того как и когда им покупать газ. В Киеве должен быть референдум: какие цены выставлять на газ, а если киевляне проголосуют, чтобы зимой летние цены были - и это можно решить, ничего в этом сложного нет. Все происходит именно так именно потому, что руководители города, все эти чиновники - они все долларовые миллиардеры, которые зарабатывают на разнице цены. С каждой бабушки несчастной, пенсионера, работающего человека снимают втридорога", - заявил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель добавил, что многие киевляне, особенно пенсионеры, с трудом выживают в столице из-за низких доходов. По его мнению, людям надо доплачить из бюджета:

"У нас незащищенные слои в городе, который самым дорогим является. Здесь, хочешь - не хочешь, должна быть прямая доплата. Понимаете, все деньги, которые выдаются непосредственно людям - это и есть настоящая, правдивая помощь. Все эти опосредованные схемы: вы тут не платите, там платите - кручу, верчу, запутать хочу. Мы сами не понимаем, что они хотят сделать".

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