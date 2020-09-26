Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о авиакатастрофе под Харьковом

Как передает Politeka.net, свой комментарий он озвучил в эфире телеканала "Newsone" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Любой специалист и не специалист имеет несколько причин. Я соболезную всем родным и близким курсантов... Летать на такой старой технике, как Ан-26 это всегда стрёмно. Причины (авиакатастрофы - ред.) могут быть любые: от неисправности, до неготовности пилота или курсанта. Одномоментная неготовность", - отметил Пальчевский.

По его словам, причиной катастрофы стал именно износ либо механической, либо электронной детали.

"В пятницу вечером нет никакого запрета летать, хоть пилоты народ и суеверный. Любой полет несет в себе элемент риска, тем более что самолет учебный. Это просто слишком старая техника, для обучения курсантов. Очень печально, что такое произошло... у меня накатывается скупая мужская слеза", - отметил Пальчевский и еще раз выразил свои соболезнования родственникам погибших.

Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

В результате трагедии погибли 25 человек, еще двое были экстренно госпитализированы. Они из них умер в больнице.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.