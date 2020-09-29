"Можно представить, что мы еще не знаем каких-то фактов..."

Власти начинают обвинять пилота в катастрофе, а народ всегда обвиняет власть

Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne Андрей Пальчевский, комментируя авиакатастрофу Ан-26 под Харьковом, передает Politeka.net.

В частности, общественный деятель отреагировал на информацию о том, что самолету, который разбился в Чугуеве, было 43 года.

"Если представить себе, что самолет был перегружен или был очень тяжелым, значит надо было увеличить поступательную скорость. Можно представить, что мы еще не знаем каких-то фактов. Пилоту могло стать плохо... А второй пилот может был курсантом, может он давно не отрабатывал конкретно этого маневра", - заявил Пальчевский в эфире телеканала.

Андрей Пальчевский решил провести параллель с американским истребителем B-52.

"Я ни в коем случае не хочу делать две вещи. Как всегда власти начинают обвинять пилота, а народ обвиняет власть. Самолет в Америке B-52 будет на вооружении ВВС сто лет. Их будут снимать с вооружения в 2058 году. Сто лет! Когда вам профессионалы говорят, что 40 с лишним лет это не так много для самолета, это - правда. Вопрос - что делалось с этим самолетом? В формулярах надо прочитать, все ли были вовремя сделаны технические работы, двигатели были исправны или неисправы до того? Сейчас появилась информация, что погибший летчик предупреждал свою мать якобы о том, что двигатель был неисправен... Мы находимся в стране фальшивой информации. Сейчас там эти формуляры меняют, потому что в свое время позаганяли запчасти налево-направо. Нищета в ВСУ диктует поведение служащих, у них есть свои интересы", - эмоционально резюмировал лидер партии "Перемога Пальчевського" в эфире NewsOne.

Отметим, что жуткая авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября.

Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.

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