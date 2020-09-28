Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский уверен, что нельзя выбирать власть по принципу: раз у человека много денег, то он не будет воровать

Об олигархах и системе, которую они наладили по выкачке денег из украинцев, шла речь в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net.

По словам Пальчевского, украинцам пора понять, что "надо выбирать людей, которые вызывают хоть какую-то степень доверия".

"Не по принципу безальтернативности или вот этой глупости, которую придумали порошенковцы, когда выбирали "Пороха" и говорили: у него столько денег - он воровать не будет. Когда много денег у человека, это отнюдь не означает, что он их не будет брать", - заявил общественный деятель.

Лидер политсилы "Перемога Пальчевського" отметил, что "олигархат" в Украине возник во время каденции Леонида Кучмы и в дальнейшие годы "отшлифовался" на столько, что сегодня, как только человек заступает на чиновничье место - тут же "текут реки" (денежные потоки, - ред.).

Больше всего, по мнению, Пальчевского в сложившейся ситуации страдают пенсионеры.

"Они нас стригут, кормят так, чтобы мы не сдохли до следующего месяца: заплатили за газ, электричество и так далее... Особенно, если мы возьмем пожилых людей, - им дают ровно столько, чтобы они дотянули до следующего месяца, оплатили тарифы, которые растут. Эти тарифы закачиваются, в основном, мерзавцам, которые получили доступ к народным богатствам в течение 30 лет грабежей. Так существует страна, дальше выходит человек и говорит: мы добавили 300 гривен", - возмутился Пальчевский.

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