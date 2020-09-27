Христина Асмус після скандалу з фільмом "Текст" і новин про розлучення з Гаріком Харламовим знову зважилася знятися у відвертих сценах

Відома російська актриса, яка раніше привернула до себе увагу постільними сценами у фільмі «Текст», не перестає дивувати шанувальників. Як стало відомо, Асмус виконала роль дівчини з чату для дорослих в новому фільмі "Китобій" Олексія Учителя.

32-річна актриса зіграла модель, яка показує себе чоловікам через веб-камеру. У трейлері нового фільму зірку можна побачити в кокетливій нижній білизні спокушаючою чоловіків, сидячи на ліжку. При цьому в якийсь момент вона піднімає ліфчик, оголюючи частину грудей.

Варто відзначити, що після історії з «Текстом», за зйомки в якому на Асмус вилилася ціла хвиля негативу і критики, актриса зважилася повторити подібний досвід не відразу. Про це розповів режисер «Китобоя».

"Я запитав:"Ви не боїтеся, що знову почнуть полоскати?". "Це моя справа", - сказала вона твердо і знялася чудово. Я був вражений!",- згадує вчитель.

Відзначимо, що в коментарях до трейлера фільму користувачі активно обговорюють нову роль Асмус.

"Христинка знову сама себе грає!", "Гарік так і зустрів Асмус.... у відеочаті", "радий за Харламова", "Ну, Асмус схоже знайшла свою впевнену нішу в кіно. Справа за режисерами", "Ну Асмус понесло звичайно", - пишуть люди.

Нагадаємо, скандальна Асмус дала себе облапати на публіці, Харламов зійде з розуму.

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Асмус застукали з ефектною блондинкою, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.