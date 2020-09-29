Вже з 1 жовтня в силу вступають нові правила, за порушення яких українців штрафуватимуть

Як передає Politeka.net, штрафуватимуть водіїв, які забудуть включити ближнє світло фар або ходові вогні під час пересування поза населеними пунктами.

Як відомо, в Україні діє правило, згідно з яким всі механічні транспортні засоби повинні включати фари, коли виїжджають за місто. Це правило діє цілодобово з 1 жовтня по 1 травня.

Якщо автомобілісти будуть забувати вмикати світло, їм загрожують штрафи у розмірі від 425 до 510 гривень.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді хочуть збільшити штрафи за перевантажені фури. Нардепи вже проголосували за відповідний законопроект. Документом на законодавчому рівні буде закріплюватися можливість фіксувати перевантаженість і штрафувати власників вантажу. Крім цього, введена плата за проїзд великогабаритних транспортних засобів.

Відзначається, що за перевантаженість доведеться заплатити кругленьку суму – від 8,5 до 34 тисяч гривень. Цей закон має покращити стан українських доріг, адже, як відомо, саме перевантажені фури псують дорожнє покриття в Україні, яке і так є не найякіснішим.

Відомо, що кошти, виручені від штрафів, будуть направлятися до Державного дорожнього фонду, який займається ремонтом і будівництвом доріг в Україні.

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