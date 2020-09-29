Уже с 1 октября в силу вступают новые правила, за нарушение которых украинцев будут штрафовать

Как передает Politeka.net, штрафовать будут водителей, которые забудут включить ближний свет фар или ходовые огни во время передвижения вне населенных пунктов.

Как известно, в Украине действует правило, согласно которому все механические транспортные средства должны включать фары, когда выезжают за город. Это правило действует круглосуточно с 1 октября по 1 мая.

Если автомобилисты будут забывать включать свет, им грозят штрафы в размере от 425 до 510 гривен.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят увеличить штрафы за перегруженные фуры. Нардепы уже проголосовали за соответствующий законопроект. Документом на законодательном уровне будет закрепляться возможность фиксировать перевес и штрафовать владельцев груза. Кроме этого, введена плата за проезд крупногабаритных транспортных средств.

Отмечается, что за перевес придется заплатить кругленькую сумму – от 8,5 до 34 тысяч гривен. Эта мера должна улучшить состояние украинских дорог, ведь, как известно, именно перегруженные фуры портят дорожное покрытие в Украине, которое и так является не самым качественным.

Известно, что средства, вырученные от штрафов, будут направляться в государственный дорожный фонд, который занимается ремонтом и строительством дорог в Украине.

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