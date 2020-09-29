Стало відомо, як саме українців перевірятимуть перед наданням соцдопомоги від держави

Про це пише Обозреватель

Так, з 1 січня 2021 року перевірять кожного українця, який звернеться за отриманням соцдопомоги.

Спершу йому доведеться пройти попередню перевірку. Дані про кожного прохача допомоги звірять з аналізом різних баз і реєстрів.

"Мінфіну не треба виступати у ролі злого поліцейського, який наздоганяє. На етапі призначення будуть відсіяні такі виплати", — заявив заступник очільника Мінфіну, коментуючи перевірки.

На спеціальній платформі будуть доступні всі дані: відкриті банківські рахунки та залишки на них, інформація про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової.

"Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому випадку, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, а також елементарній логіці", – попередив юрист Олександр Плахотнюк в коментарі журналістам.

Під час перевірки органи соцзахисту можуть отримати наступну інформацію:

дані про зареєстрований Транспорт;

відомості про осіб, які порушили прикордонний режим;

виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень зі сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

відомості про джерела доходів, отриманих фізособами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізособою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Варто відзначити, що Кабмін на тлі скорочення субсидій і пільг вирішив збільшити витрати на Раду і уряд.

У 2021 році на Верховну Раду планують витратити 2 млрд 288 млн гривень – це на 244 млн, або майже на 12% більше, ніж у нинішньому році. При цьому, в цілому видаткова частина держбюджету зросла тільки на 4,86%.

Також будуть підвищені зарплати нардепів-замість 21 020 грн виплата складе 22 000 грн (10 прожиткових мінімумів), оклад голови або заступника голови профільног комітету, підкомітету, фракції буде підвищений з 21 650 до 22 660 грн.

Більш того, українцям з 1 січня доведеться більше платити податків (1320 гривень).

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