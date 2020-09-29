Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася новим спекотним фото зі зйомок для журналу Vogue UA

Як відомо, кілька тижнів тому, спеціально для номера Цього місяця в журналі, Тіна провела зйомку в Нью-Йорку. Автором оригінальної фотосесії, яка буквально потрясла фанатів, став Грег Суолс, а стилістом були Анна Зюрова, яка перевтілила Тіну зі скромної кокетки в фатальну діву.

Одним з останніх палких кадрів в образі спокусливої бунтарки Тіна Кароль вирішила поділитися на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знову вразивши фанатів.

Зірка позувала в обтягуючому шкіряному комбінезоні, який раніше продемонструвала, спокусливо при цьому розстебнувши. А її образ доповнили яскравий макіяж з акцентом на очі і укладання, повністю «приховала» неслухняні локони знаменитості.

Як і очікувалося, образ сміливої спокусниці в чорному не залишив фанатів байдужими, ось що написали в Instagram фанати:

"Мама кішка; нереальна; Тіна тобі так йде такий стиль😍 🔥 👌❤️ прям бачу як ти розсікаєш на Dodge Tomahawk🤦 ♀️😳 🤷 ♀️; вона не стрималася і стала готкою; красуня улюблена💖 🔥 💋; незвичний образ! Вийшло красиво для фотосесії, але мені ви більше подобаєтеся ніжною); Ну а хто ще повинен стати ☺ ️ звичайно ж найкрасивіша дівчина України❤️; Ну правда, більше вамп ніж ти не існує😚 😏 🔥❤️😍 🤗; не вистачає прив'язаного до ліжка чоловіка! 😂👌».

Ми також писали, що тиждень тому артистка випустила новий альбом "знайти своїх", а після представила оригінальну трилогію-кліп з такою ж назвою. Спеціально для оригінальної трилогії зірка кардинально змінила імідж.

У кліпі співачка показала себе, як зі зворушливою, так і з несподівано жвавою і зухвалої сторони.

"Ми тонули, падали, вибухали, літали, ходили по воді, воювали, рубали сокирою, калічили винних. Чого тільки не робили на знімальному майданчику. Використовували найбільший 100-метровий кран в Україні, щоб змусити транспортний засіб левітувати», - розповідав про створення кліпу Режисер Стас Морозов.

Сама Тіна поділилася новим кадром зі зйомок, на якому її буквально носила на руках натовп людей. Дана робота не залишає фанатів байдужими, адже масштабний кліп-трилогія вийшов дуже насиченим і яскравим. Його знімали цілих п'ять днів.

Тіна на новому фото постала в ультра-модному вбранні від британського дизайнера David Koma і відразу ж отримала сотні відгуків.

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