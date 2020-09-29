Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась новым жарким фото со съемок для журнала Vogue UA

Как известно, несколько недель назад, специально для номера этого месяца в журнале, Тина провела съемку в Нью-Йорке. Автором оригинальной фотосессии, которая буквально потрясла фанатов, стал Грег Суолс, а стилистом были Анна Зюрова, которая перевоплотила Тину из скромной кокетки в роковую диву.

Одним из последних жарких кадров в образе соблазнительной бунтарки Тина Кароль решила поделиться на своей странице в социальной сети Инстаграм снова поразив фанатов.

Звезда позировала в обтягивающем кожаном комбинезоне, который ранее продемонстрировала, соблазнительно при этом расстегнув. А ее образ дополнили яркий макияж с акцентом на глаза и укладка, полностью «скрывшая» непослушные локоны знаменитости.

Как и ожидалось, образ смелой искусительницы в черном не оставил фанатов равнодушными, вот что написали в Инстаграм фанаты:

«Мама кошка; нереальная; Тина тебе так идёт такой стиль😍🔥👌❤️ Прям вижу как ты рассекаешь на Dodge Tomahawk🤦‍♀️😳🤷‍♀️; Она не сдержалась и стала готкой; Красотка любимая💖🔥💋; Непривычный образ! Получилось красиво для фотосессии, но мне Вы больше нравитесь нежной); Ну а кто ещё должен стать 🤷‍♀️ Конечно же самая красивая Девушка Украины ❤️; Ну правда, больше вамп чем ты не существует😚😏🔥❤️😍🤗; Не хватает привязанного к кровати мужчины! 😂👌».

Мы также писали, что неделю тому назад артистка выпустила новый альбом "Найти своих", а после представила оригинальную трилогию-клип с таким же названием. Специально для оригинальной трилогии звезда кардинально сменила имидж.

В клипе певица показала себя, как с трогательной, так и с неожиданно бойкой и дерзкой стороны.

«Мы тонули, падали, взрывались, летали, ходили по воде, воевали, рубили топором, калечили виновных. Чего только не делали на съемочной площадке. Использовали самый большой 100-метровый кран в Украине, чтобы заставить транспортное средство левитировать», - рассказывал о создании клипа режиссер Стас Морозов.

Сама Тина поделилась новым кадром со съемок, на котором ее буквально носила на руках толпа людей. Данная работа не оставляет фанатов равнодушными, ведь масштабный клип-трилогия получился очень насыщенным и ярким. Его снимали целых пять дней.

Тина на новом фото предстала в ультра-модном наряде от британского дизайнера David Koma и сразу же получила сотни отзывов.

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