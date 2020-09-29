Чоловік Наташі Корольової, скандальний стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) знайшов, як заробити на зрадах дружині

Як передає Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ, після скандалу зі зрадами і Наташа Корольова, і Тарзан, збільшили вартість своїх послуг.

Як розповів промоутер Сергій Лавров, рейтинг Корольової після скандалу різко злетів, а попит на її концерти збільшився. Це пов'язано з тим, що скривджених жінок люблять. Лавров також додав, що популярність Тарзана, на відміну від дружини, різко впала.

Втім, це не завадило стриптизеру підняти ціну на свої виступи. Таке рішення тільки посилило чутки про те, що скандал зі зрадою був не більше, ніж піар-хід.

Відомо, що гонорар артиста збільшився з 4,3 до 6,5 тисяч євро. Це вартість виступу Тарзана на заході як танцюриста або ведучого. Крім цього, відомо, що Тарзан грає у виставі «Чоловік на годину». За даними ЗМІ, за один показ Сергій Глушко може отримувати до тисячі євро. Відомо, що гастролі з цією виставою вже розписані до кінця року.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова після скандалу зі зрадами чоловіка випустила нову пісню "Червона помада". Шанувальники неоднозначно оцінили вчинок співачки, вважаючи всю історію фейковою.

Нагадаємо, що Собчак жорстко провчила Тарзана після зради Корольовій, скандальні кадри: "Мужик чи ні...".

А ще Politeka писала, стало відомо, як злетить заробіток Наташі Корольової після зради Тарзана.

Також Politeka повідомляла, що заціпенілий Тарзан показав, чим займається після зрад Наташі Корольовій.