Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк не хоче більше жити в сімейному особняку

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, шикарний особняк "моєї прекрасної няні" розташований в підмосковному Крекшино.

Анастасія Заворотнюк, яка продовжує боротися з онкологією, купувала цей будинок за $2 млн, обставивши сімейне гніздечко дорогими меблями і найсучаснішою технікою.

Але її спадкоємиця не хоче більше жити в розкішному особняку. Більш того, Анна Заворотнюк розповіла, що скоро переїде в квартиру, яка знаходиться в центрі Москви.

За словами Ганни Заворотнюк, вона вже хоче якнайшвидше поринути у столичну метушню.

"Я хочу скоріше опинитися в гущі московського життя і, виходячи на вулицю, зустрічати людей, бути в крокової доступності від усіх благ нашої цивілізації. Але я впевнена, що після переїзду я буду нудьгувати і на вихідні все одно їхати за місто, тому що ніщо не дає мені таке відчуття гармонії і внутрішнього спокою, як шелест дерев і спів птахів вранці", - зізнавалася раніше дочка Анастасії Заворотнюк у своєму Instagram.

Ремонт, мабуть, ще триває, але Анна активно готується до переїзду. Так, дочка популярної актриси активно підбирає аксесуари в нову квартиру, радячись зі своїми передплатниками в Instagram.

У своїх Stories Анна запитує у фанатів, де, наприклад, можна придбати певні свічники, які, ймовірно, ідеально підійдуть до дизайну в новій квартирі.

"А як вам золоті прилади? Або срібло краще?",- запитала вона в одному з Stories.

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