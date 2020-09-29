Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк не хочет больше жить в семейном особняке

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, шикарный особняк "Моей прекрасной няни" расположен в подмосковном Крекшино.

Анастасия Заворотнюк, которая продолжает бороться с онкологией, покупала этот дом за $2 млн, обставив семейное гнездышко дорогой мебелью и самой современной техникой.

Но ее наследница не хочет больше жить в роскошном особняке. Более того, Анна Заворотнюк рассказала, что скоро переедет в квартиру, которая находится в центре Москвы.

По словам Анны Заворотнюк, она уже хочет как можно быстрее окунуться в столичную суету.

"Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам", - признавалась ранее дочь Анастасии Заворотнюк в своем Instagram.

Ремонт, видимо, еще продолжается, но Анна активно готовится к переезду. Так, дочь популярной актрисы активно подбирает аксессуары в новую квартиру, советуясь со своими подписчиками в Instagram.

В своих Stories Анна спрашивает у фанатов, где, например, можно приобрести определенные подсвечники, которые, вероятно, идеально подойдут к дизайну в новой квартире.

"А как вам золотые приборы? Или серебро лучше?", - спросила она в одном из Stories.

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