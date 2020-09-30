Такими їх ще не бачили

Багато зірок сильно змінилися після того, як стали популярними

Politeka.net зібрала рідкісні архівні знімки зірок, щоб подивитися, якими вони були до того, як стати улюбленцями мільйонів.

Скандальний зрадник Тарзан в молодості був дуже привабливим. Вже тоді молодий чоловік працював стриптизером і мав відмінну фізичну форму. Багато хто вважає, що саме це і привернуло Наташу Корольову.

Настя Івлеєва до того, як стати телеведучою, була брюнеткою. Дівчині, до речі, пасує будь-який колір волосся.

А ось Ольга Бузова, навпаки, пішла в темний колір. Телеведучу і співачку багато хто пам'ятає по "Дом-2", але, якщо порівнювати архівні фото з тим, як Ольга виглядає зараз, впізнати її буде нелегко.

Актриса Яна Кошкіна, якій приписують відносини з Гаріком Харламовим, в молодості була зовсім іншою. Помітно, що дівчина застосовувала багато косметичних процедур, щоб зробити своє обличчя ідеальним.

Тіна Кароль на самому початку своєї кар'єри була трохи незграбною. Втім, з часом Тіна перетворилася на справжню леді.

Скандальна Ольга Фреймут з темним волоссям здатна здивувати багатьох.

А ось Катерина Кухар за роки практично не змінилася. Хоча фото молодої балерини блондинки здатні викликати інтерес.

Нагадаємо, що сумну таємницю бездітної Ольги Бузової розкрили в мережі: "якщо вона завагітніє, то...".

А ще Politeka писала, гостра на язик Кухар влучно відповіла побитій життям Ользі Фреймут: "я зрозуміла, що ви... ".

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