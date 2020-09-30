Багато зірок сильно змінилися після того, як стали популярними
Politeka.net зібрала рідкісні архівні знімки зірок, щоб подивитися, якими вони були до того, як стати улюбленцями мільйонів.
Скандальний зрадник Тарзан в молодості був дуже привабливим. Вже тоді молодий чоловік працював стриптизером і мав відмінну фізичну форму. Багато хто вважає, що саме це і привернуло Наташу Корольову.
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Настя Івлеєва до того, як стати телеведучою, була брюнеткою. Дівчині, до речі, пасує будь-який колір волосся.
А ось Ольга Бузова, навпаки, пішла в темний колір. Телеведучу і співачку багато хто пам'ятає по "Дом-2", але, якщо порівнювати архівні фото з тим, як Ольга виглядає зараз, впізнати її буде нелегко.
Актриса Яна Кошкіна, якій приписують відносини з Гаріком Харламовим, в молодості була зовсім іншою. Помітно, що дівчина застосовувала багато косметичних процедур, щоб зробити своє обличчя ідеальним.
Тіна Кароль на самому початку своєї кар'єри була трохи незграбною. Втім, з часом Тіна перетворилася на справжню леді.
Скандальна Ольга Фреймут з темним волоссям здатна здивувати багатьох.
А ось Катерина Кухар за роки практично не змінилася. Хоча фото молодої балерини блондинки здатні викликати інтерес.
Нагадаємо, що сумну таємницю бездітної Ольги Бузової розкрили в мережі: "якщо вона завагітніє, то...".
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