Многие звезды сильно изменились после того, как стали популярными
Politeka.net собрала редкие архивные снимки звезд, чтобы посмотреть, какими они были до того, как стать любимчиками миллионов.
Скандальный изменщик Тарзан в молодости был очень привлекательным. Уже тогда молодой человек работал стриптизером и имел отличную физическую форму. Многие считают, что именно это и привлекло Наташу Королеву.
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Настя Ивлеева до того, как стать телеведущей, была брюнеткой. Девушке, кстати, идет любой цвет волосы.
А вот Ольга Бузова, наоборот, ушла в темный цвет. Телеведущую и певицу многие помнят по «Дом-2», но, если сравнивать архивные фото с тем, как Ольга выглядит сейчас, узнать ее будет нелегко.
Актриса Яна Кошкина, которой приписывают отношения с Гариком Харламовым, в молодости была совершенно другой. Заметно, что девушка применяла много косметических процедур, чтобы сделать свое лицо идеальным.
Тина Кароль в самом начале своей карьеры была немного угловатой. Впрочем, со временем Тина превратилась в настоящую леди.
Скандальная Ольга Фреймут с темными волосами способна удивить многих.
А вот Екатерина Кухар за годы практически не изменилась. Хотя фото молодой балерины блондинки способны вызвать интерес.
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