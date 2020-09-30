Такими их еще не видели

Многие звезды сильно изменились после того, как стали популярными

Politeka.net собрала редкие архивные снимки звезд, чтобы посмотреть, какими они были до того, как стать любимчиками миллионов.

Скандальный изменщик Тарзан в молодости был очень привлекательным. Уже тогда молодой человек работал стриптизером и имел отличную физическую форму. Многие считают, что именно это и привлекло Наташу Королеву.

Настя Ивлеева до того, как стать телеведущей, была брюнеткой. Девушке, кстати, идет любой цвет волосы.

А вот Ольга Бузова, наоборот, ушла в темный цвет. Телеведущую и певицу многие помнят по «Дом-2», но, если сравнивать архивные фото с тем, как Ольга выглядит сейчас, узнать ее будет нелегко.

Актриса Яна Кошкина, которой приписывают отношения с Гариком Харламовым, в молодости была совершенно другой. Заметно, что девушка применяла много косметических процедур, чтобы сделать свое лицо идеальным.

Тина Кароль в самом начале своей карьеры была немного угловатой. Впрочем, со временем Тина превратилась в настоящую леди.

Скандальная Ольга Фреймут с темными волосами способна удивить многих.

А вот Екатерина Кухар за годы практически не изменилась. Хотя фото молодой балерины блондинки способны вызвать интерес.

Напомним, что печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то...".

А еще Politeka писала, острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... ".

Также Politeka сообщала, что пышногрудая «невеста» Харламова взбудоражила не только глубиной декольте: «Нужно срочно сняться для Playboy».