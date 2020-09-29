Що не ефір, то сварка

Скандальна телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у шоу "Танці з зірками" публічно поскандалила з двома суддями проекту

Як передає Politeka.net, нова сварка розгорілася під час прямого ефіру. Після свого танцю Ольга з партнером традиційно вислухали зауваження від суддів, після чого Фреймут вирішила озвучити відповідну критику.

Катерині Кухар, яка цього разу вважала за краще не сильно критикувати зірку, Фреймут подарувала ножиці. Вона заявила, що вишивання заспокоює нерви, а Кухар не завадило б над цим попрацювати.

"Якщо щось хочеш обрізати, язичок там собі... Ну, раптом!" - зазначила телеведуча.

Крім цього, Фреймут обрушилася з критикою на Влада Яму. Вона заявила, що за етикетом чоловік не може критикувати жінку при людях.

"Я буду працювати над танцем, Ілля буде працювати над підтримкою, а ти Влад, працюй над манерами», - відчитала зірка хореографа.

Варто відзначити, що глядачі холодно сприйняли поведінку Фреймут. У коментарях під відео вони залишили багато слів критики на адресу зірки.

"Оля! Якщо ви не любите критику, навіщо пішли в цей проект? Негарно себе поводите", " Фреймут вважає неетичними зауваження Ями, тому що він людина? Здається, в бажанні випендритися вона втрачає здоровий глузд", "Чому вона не відвідує психотерапевта? З нею явно щось не так.. У неї в голові якийсь суцільний треш", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Фреймут публічно відчитала Яму, назвавши його "мужчинчиком": "Влад, працюй над...".

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