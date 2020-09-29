Что не эфир, то ссора

Скандальная телеведущая Ольга Фреймут, которая участвует в шоу «Танці з зірками» публично поскандалила с двумя судьями проекта

Как передает Politeka.net, новая ссора разгорелась во время прямого эфира. После своего танца Ольга с партнером традиционно выслушали замечания от судей, после чего Фреймут решила озвучить ответную критику.

Екатерине Кухар, которая на этот раз предпочла не сильно критиковать звезду, Фреймут подарила ножницы. Она заявила, что вышивание успокаивает нервы, а Кухар не мешало бы над этим поработать.

«Если что-то хочешь обрезать, язычок там себе... Ну, вдруг!» - съязвила телеведущая.

Кроме этого, Фреймут обрушилась с критикой на Влада Яму. Она заявила, что по этикету мужчина не может критиковать женщину при людях.

«Я буду работать над танцем, Илья будет работать над поддержкой, а ты Влад, работай над манерами», - отчитала звезда хореографа.

Стоит отметить, что зрители холодно восприняли поведение Фреймут. В комментариях под видео они оставили много слов критики в адрес звезды.

«Оля! Если Вы не любите критику, зачем пошли в этот проект? Некрасиво себя ведёте», «Фреймут считает неэтичными замечания Ямы, потому что он человек? Кажется, в желании выпендриться она теряет здравый смысл», «Почему она не посещает психотерапевта? С ней явно что-то не так.. У нее в голове какой-то сплошной треш», - пишут люди.

Напомним, что Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".

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