Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова може вже "кусати лікті" через появу ефектної "суперниці"

Про це пише Politeka.net.

Справа в тому, що в соціальних мережах з'явився двійник зірки російського шоу-бізнесу, який намагається у всьому копіювати своєму кумиру.

Двійник у своєму особистому Instagram вразив схожістю з Ольгою Бузовою і навіть зважився на оновлення зачіски, як сама зірка.

"Як вам мій новий образ, мої хороші? Дуже цікава Ваша думка, пишіть в коментарях!",- підписав він ролик, на якому можна побачити, як двійник позбавляється від розкішного волосся за допомогою ножиць.

"Тобі йде, але було краще", "Краще ніж у Бузової", "І тепер замучишся укладати", "Кохана, тобі дуже йде нова зачіска", "Дуже йде вам", "Можна запитати, дуже цікаво, навіщо відкривати рот?", "Блін, навіщо...", "Відмінно! Тільки очі Відкрий!", "Ого, я в шоці!",- відреагували фанати на зміну іміджу.

Сама ж двійник раніше зізнався, що офіційно змінив ім'я в паспорті на Яло Небузова.

"Я просто Небузова Яло. У паспорті так і написано. Мені подобається творчість Олі, вона дуже працьовита. Я її поважаю, але не тому я вирішила зробити обличчя Олі. Мені завжди говорили, що я схожа на співачку, після косметологічних процедур стала ще більше схожа", - стверджував він раніше в ефірі російського телеканалу.

Для максимальної схожості двійник трохи підкоригував зовнішність-зробила вилиці, згладила горбинку на носі, злегка збільшила верхню губу.

Нагадаємо, що Бузова з новою зачіскою вразила схожістю з Джей Ло: "губи стають все більше і більше".

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