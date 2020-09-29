Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова может уже "кусать локти" из-за появления эффектной "соперницы"

Об этом пишет Politeka.net.

Дело в том, что в социальных сетях объявился двойник звезды российского шоу-бизнеса, который пытается во всем подражать своему кумиру.

Двойник в своем личном Instagram поразил сходством с Ольгой Бузовой и даже решился на обновление прически, как сама звезда.

"Как вам мой новый образ, мои хорошие? Очень интересно ваше мнение, пишите в комментариях!", - подписал он ролик, на котором можно увидеть, как двойник избавляется от роскошных волос с помощью ножниц.

"Тебе идёт, но было лучше", "Лучше чем у Бузовой", "И теперь замучаешься укладывать", "Любимая, тебе очень идёт новая причёска", "Очень идет вам", "Можно спросить, очень интересно, зачем открывать рот?", "Отлично! Только глаза открой!", "Блин, зачем...", "Ого, я в шоке!", - отреагировали фанаты на смену имиджа.

Сама же двойник ранее признался, что официально сменил имя в паспорте на Яло Небузова.

"Я просто Небузова Яло. В паспорте так и написано. Мне нравится творчество Оли, она очень трудолюбивая. Я её уважаю, но не поэтому я решила сделать Олино лицо. Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, после косметологических процедур стала ещё больше похожа", - утверждал он ранее в эфире российского телеканала.

Для максимальной схожести двойник немного подкорректировал внешность — сделала скулы, сгладила горбинку на носу, слегка увеличила верхнюю губу.

Напомним, что Бузова с новой прической поразила сходством с Джей Ло: "Губы становятся все больше и больше".

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