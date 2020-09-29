Українська співачка Тіна Кароль вразилафігурою в ефектному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в Instagram.

Співачка захопила користувачів Мережі в шикарній майже прозорій сукні з червоними атласними вставками. Наряд вигідно підкреслює підтягнуту фігуру співачки, прозора тканина практично не приховує довгих струнких ніг. Шлейф сукні стелиться по підлозі.

На ногах Тіни - витончені босоніжки. Довершують образ знаменитості коштовності і яскравий макіяж з акцентом на губи, нафарбовані насичено червоною помадою.

Зазначимо, думки щодо такого образу артистки розділилися, хтось вважає його понад спокусливим, тоді як іншим він здається вульгарним.

"Шикарна і фантастична жінка", "які ніжки🔥, накачані", "точно королева😍», "Ваааууу, хороша", "дуже незвичайне плаття", "Тіна, ти Богиня!", "Вульгарна тітка", "жах, снимите зніміть це негайно", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів: "левиця, ангелок і навіть рок-діва".

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