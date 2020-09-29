Украинская певица Тина Кароль восхитила фигурой в эффектном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в Инстаграм.
Певица восхитила пользователей Сети в шикарном почти прозрачном платье с красными атласными вставками. Наряд выгодно подчеркивает подтянутую фигуру певицы, прозрачная ткань практически не скрывает длинных стройных ног. Шлейф платья стелется по полу.
На ногах Тины – изящные босоножки. Довершают образ знаменитости драгоценности и яркий макияж с акцентом на губы, накрашенные насыщенно красной помадой.
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Отметим, мнения относительно такого образа артистки разделились, кто-то считает его сверх соблазнительным, тогда как другим он кажется вульгарным.
«Шикарная и фантастическая женщина», «Какие ножки🔥, накаченные», «Точно королева😍», «Ваааууу хороша», «Очень необычное платье», «Тина ты Богиня!», «Вульгарная тетка», «Ужас 😢🙏 снимите это немедленно», - пишут в пользователи Сети.
Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".
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