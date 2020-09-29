З'явилися подробиці НП, яка сталася прямо в будівлі центру зайнятості

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба місцевої Нацполіції.

За інформацією силовиків, НП сталася в одному з приміщень центру зайнятості на Тернопільщині.

Так, чоловік через брак страхового стажу вирішив підпалити себе в приміщенні місцевого органу соцзахисту.

У прес-службі зазначили, що постраждалим виявився житель Гусятинського району 1961 р.н., який 28 вересня близько 11:45 прийшов до центру зайнятості з проханням нарахувати пенсію.

Чоловікові для виходу на заслужений відпочинок не вистачало кілька місяців необхідного стажу. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив.

За даними правоохоронців, чоловіка з 50% опіками тіла екстрено госпіталізували в лікарню.

"Людині, схоже, було нічого втрачати. Так навіщо палити себе? Пали тих, хто тебе образив!!", "Зрозуміло,що людина була в розпачі,може здоров'я слабке, не може доопрацювати. Але шокує мислення.І він такий не один. Якась проблема-то п'ють, як ніби це вирішить її, то себе підпалюють, опіки,муки, що краще стало? Вирішилася проблема?", "Пенсіонери цій країні не потрібні. Уряд намагається довести, що на 1700гр. можна жити місяць", "Восени такі ж самопідпали і підпали держустанов почнуться по всій країні, коли будуть відмовляти в субсидіях.... Не дивлячись на пристойне підвищення цін на газ, електрику, воду...",- відреагували українці на новину в коментарях.

Раніше ми розповідали, що українців залишатимуть без субсидій і пільг.

Зокрема, вже з Нового року всі українці, які претендують на будь-яку допомогу від держави, в тому числі і на субсидії, будуть проходити попередню перевірку.

Під перевіркою мають на увазі аналіз різних баз і реєстрів, за допомогою яких влада може з'ясувати, чи не обманює людина держава і чи дійсно потребує допомоги.

Якщо людина отримала допомогу або субсидію на комунальні послуги від держави з порушеннями, наприклад, приховавши додатковий заробіток, то то її змусять всю суму зі свого гаманця повернути назад до державного бюджету.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій

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