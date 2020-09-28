Американська фітнес-модель Ана Чері під час відпочинку вирішила скинути зайве, посвітивши на камеру ідеальними формами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня зараз відпочиває на Мальдівах, вирішивши максимально позбавити себе частини одягу.
Чері позує в напівпрозорому топі без білизни, хитро заглядаючи в кадр. У якийсь момент вона задирає камеру, пробігаючись при цьому по піску.
Сама знаменитість при цьому примовляє «що»Ви знаєте, що робити".
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Однак Шанувальники не змогли їй відповісти через те, що модель викинула пікантні кадри у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері похвалилася шикарною фігурою на відпочинку.
Красуня весело проводить час в теплих краях, про що свідчать кадри в Instagram.
Так, зірка записала цікаве Сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.
Сміливі вирізи з боків дозволили намилуватися вдосталь ідеальною формою стегон.
Груди красуні від кожного руху спокусливо колихалася. Ана покрутилася перед камерою, засвітивши два сліди від рук на своїх сідницях:"Ух, пощастило комусь".
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
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