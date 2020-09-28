Її краса не знає кордонів

Американська фітнес-модель Ана Чері під час відпочинку вирішила скинути зайве, посвітивши на камеру ідеальними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня зараз відпочиває на Мальдівах, вирішивши максимально позбавити себе частини одягу.

Чері позує в напівпрозорому топі без білизни, хитро заглядаючи в кадр. У якийсь момент вона задирає камеру, пробігаючись при цьому по піску.

Сама знаменитість при цьому примовляє «що»Ви знаєте, що робити".

Однак Шанувальники не змогли їй відповісти через те, що модель викинула пікантні кадри у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері похвалилася шикарною фігурою на відпочинку.

Красуня весело проводить час в теплих краях, про що свідчать кадри в Instagram.

Так, зірка записала цікаве Сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.

Сміливі вирізи з боків дозволили намилуватися вдосталь ідеальною формою стегон.

Груди красуні від кожного руху спокусливо колихалася. Ана покрутилася перед камерою, засвітивши два сліди від рук на своїх сідницях:"Ух, пощастило комусь".

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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