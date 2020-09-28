Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась шикарной фигурой на отдыхе

Красотка весело проводит время в теплых краях, о чем свидетельствуют кадры в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, звезда записала интересное сториз на белом песке пляжа. Модель была в красивом купальнике, который не только оголил ее красивые ягодицы, но и подчеркнул идеальную талию.

Смелые вырезы по бокам позволили налюбоваться вдоволь идеальной формой бедер.

Грудь красотки от каждого движения соблазнительно колыхалась. Ана повертелась перед камерой, засветив два следа от рук на своих ягодицах: "Ух, повезло кому-то".

Она с улыбкой поиграла на камеру, поманив руками за ней.

Две косички на голове стали отличной прической, чтобы волосы не мешали во время отдыха.

К сожалению, такие горячие кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотку осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Ана Чери показала формы в новом купальнике черно-белого цвета с аккуратным принтом и забавными завязочками с розовыми кончиками на бедрах. Фитнес-модель показала себя с лучшей стороны, некоторые пользователи даже отметили, что она похудела.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в крохотном бикини, эффектно задрав ногу. Красотка позирует спиной на камеру, благодаря чему в кадр попали идеальные прелести.

«Я люблю тебя, малышка», - коротко говорится в сообщении.

Напомним также, что Ана Чери показала результаты своих упражнений в розовом боди.

Смелый наряд обтянул и подчеркнул тонкую талию красотки. Также боди хорошо село на пышном бюсте звезды.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье