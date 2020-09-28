Ее красота не знает границ

Американская фитнес-модель Ана Чери во время отдыха решила скинуть лишнее, посветив на камеру идеальными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка сейчас отдыхает на Мальдивах, решив максимально избавить себя от стесняющей одежды.

Чери позирует в полупрозрачном топе без белья, хитро заглядывая в кадр. В какой-то момент она задирает камеру, пробегаясь при этом по песку.

Сама знаменитость при этом приговаривает, что «вы знаете, что делать».

Однако поклонники не смогли ей ответить в силу того, что модель выбросила пикантные кадры у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась шикарной фигурой на отдыхе.

Красотка весело проводит время в теплых краях, о чем свидетельствуют кадры в Инстаграм.

Так, звезда записала интересное Сториз на белом песке пляжа. Модель была в красивом купальнике, который не только оголил ее красивые ягодицы, но и подчеркнул идеальную талию.

Смелые вырезы по бокам позволили налюбоваться вдоволь идеальной формой бедер.

Грудь красотки от каждого движения соблазнительно колыхалась. Ана повертелась перед камерой, засветив два следа от рук на своих ягодицах: "Ух, повезло кому-то".

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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