ПриватБанк змінить тарифи на свої послуги з 1 жовтня

Прес-служба банку повідомила про те, як зміниться вартість його послуг з початку наступного місяця.

Так, стало відомо, що клієнти банку повинні будуть платити за зарахування через касу 20 гривень, незалежно від суми.

Оплата за внесення виручки на рахунок через термінали тепер складе не 7, а 5 гривень.

Також відомо, що за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках потрібно буде заплатити 3 гривні, комісія за зняття готівки з корпоративних карт і карт «Ключ до рахунку» складе 1%, а комісія за нецільове поповнення готівкою корпоративних карт і карт «Ключ до рахунку» складе 0,5%. У свою чергу, післяопераційне обслуговування стане безкоштовним.

У банку заявили, що в умовах карантину хочуть звернути особливу увагу на обслуговування клієнтів дистанційними каналами.

Всього будуть змінені тарифи на наступні послуги банку: післяопераційне обслуговування (проведення операцій після закінчення банківського дня), проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках, зняття готівки з корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку", нецільове поповнення готівкою корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "ПриватБанк " викрили в таємному блокуванні всіх грошей на картах.

Своєю історією у відгуку на сайті Мінфін поділився українець, який співпрацює з банком ще з 2003 року. За його словами, нещодавно він не зміг розрахуватися в кафе своєю карткою, а коли зайшов в Приват24 виявив, що всі його рахунки були заблоковані.

За його словами, йому довелося самому зв'язатися з банком, де йому повідомили, що скарг вже кілька, а зв'яжуться з ним вже протягом семи днів.

Нагадавши, карти українців блокують нишком, подробиці нової витівки Приватбанку: "всі гроші...".

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші: "списання по карті пройшло, але...".

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