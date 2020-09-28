«ПриватБанк» уличили в тайном блокировании всех денег на картах

Своей историей в отзыве на сайте Минфин поделился украинец, который сотрудничает с банком еще с 2003 года. По его словам, недавно он не смог рассчитаться в кафе своей картой, а когда зашел в Приват24 обнаружил, что все его счета были заблокированы.

«Банк заблокировал все деньги на картах...Набрал 3700, чтобы уточнить, в чём проблема. Работаю с банком с 2003 года — никогда проблем с ним не было, карты не блокировались сами по себе. Оператор ответила, что карты были заблокированы в 3 часа ночи в субботу, якобы по чьей-то жалобе. Ответила, что со мной свяжутся в течение трёх дней», - рассказал клиент.

По его словам, ему пришлось самому связаться с банком, где ему сообщили, что жалоб уже несколько, а свяжутся с ним уже в течение семи дней.

«Как могут быть жалобы, ещё и несколько на меня в моём случае, понять не могу. История с банком очень длительная и обширная (много продуктов у меня было и есть оформлено), а меня в один момент как какого-то мошенника заблокировали, абсолютно не интересуясь, есть ли у меня какие-то средства вообще кроме как на этих картах», - возмутился украинец.

Позже в комментариях он уточнил, что представители банка все же с ним связались и после уточнения деталей его карты были разблокированы.

Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

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