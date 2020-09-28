«ПриватБанк» уличили в тайном блокировании всех денег на картах
Своей историей в отзыве на сайте Минфин поделился украинец, который сотрудничает с банком еще с 2003 года. По его словам, недавно он не смог рассчитаться в кафе своей картой, а когда зашел в Приват24 обнаружил, что все его счета были заблокированы.
«Банк заблокировал все деньги на картах...Набрал 3700, чтобы уточнить, в чём проблема. Работаю с банком с 2003 года — никогда проблем с ним не было, карты не блокировались сами по себе. Оператор ответила, что карты были заблокированы в 3 часа ночи в субботу, якобы по чьей-то жалобе. Ответила, что со мной свяжутся в течение трёх дней», - рассказал клиент.
По его словам, ему пришлось самому связаться с банком, где ему сообщили, что жалоб уже несколько, а свяжутся с ним уже в течение семи дней.
«Как могут быть жалобы, ещё и несколько на меня в моём случае, понять не могу. История с банком очень длительная и обширная (много продуктов у меня было и есть оформлено), а меня в один момент как какого-то мошенника заблокировали, абсолютно не интересуясь, есть ли у меня какие-то средства вообще кроме как на этих картах», - возмутился украинец.
Чехова распахнула платье, сверкнув райским видом: "В любой непонятной ситуации..."
Рекордный обвал доллара и резкий скачок цен на продукты, МВФ отрезвил украинцев: "По 30 гривен..."
Беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...»
Украинцев предостерегли от большой ошибки со сбережениями в долларах: «Нужно держать в…»
Позже в комментариях он уточнил, что представители банка все же с ним связались и после уточнения деталей его карты были разблокированы.
Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".
Как сообщала Politeka, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии...".
Также Politeka писала, что карты блокируют из-за долгов по коммуналке, ПриватБанк отрезвил украинцев: "Необходимо урегулировать вопрос".