ПриватБанк изменит тарифы на свои услуги с 1 октября

Пресс-служба банка сообщила о том, как изменится стоимость его услуг с начала следующего месяца.

Так, стало известно, что клиенты банка должны будут платить за зачисление через кассу 20 гривен, вне зависимости от суммы.

Оплата за внесение выручки на счет через терминалы теперь составит не 7, а 5 гривен.

Также известно, что за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках нужно будет заплатить 3 гривны, комиссия за снятие наличных с корпоративных карт и карт «Ключ к счету» составит 1%, а комиссия за нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт «Ключ к счету» составит 0,5%. В свою очередь, послеоперационное обслуживание станет бесплатным.

В банке заявили, что в условиях карантина хотят обратить особое внимание на обслуживание клиентов по дистанционным каналам.

Всего будут изменены тарифы на следующие услуги банка: послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня), проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках, снятие наличных с корпоративных карт и карт “Ключ к счету”, нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету”.

Напомним, ранее мы писали о том, что «ПриватБанк» уличили в тайном блокировании всех денег на картах.

Своей историей в отзыве на сайте Минфин поделился украинец, который сотрудничает с банком еще с 2003 года. По его словам, недавно он не смог рассчитаться в кафе своей картой, а когда зашел в Приват24 обнаружил, что все его счета были заблокированы.

По его словам, ему пришлось самому связаться с банком, где ему сообщили, что жалоб уже несколько, а свяжутся с ним уже в течение семи дней.

Напомним, карты украинцев блокируют втихаря, подробности новой выходки ПриватБанка: "Все деньги...".

Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

Также Politeka писала, что тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются.