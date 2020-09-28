У Мінсоцполітики прояснили, як проходитиме підвищення пенсій українцям у 2021 році

Так, у прес-службі відомства поділилися інформаційним календарем підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів у 2021 році.

Очікується, що перший етап підвищення почнеться вже з 1 січня, коли мінімальні зарплати в країні зростуть з 5000 грн до 6000 грн. В рамках цього етапу пенсії будуть підвищені з 2100 грн до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

Потім з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 11%.

У квітні відбудеться перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу роботи.

1 липня пройде другий етап підвищення мінімальних зарплат: з 6000 грн до 6500 грн. У свою чергу, пенсії для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків) будуть збільшені з 2400 грн до 2600 грн.

Крім того, з 1 липня українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років почнуть отримувати доплати в розмірі 400 грн. Крім того, для них мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 2500 грн у разі наявності стажу як мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Пенсіонери від 80 років і старше вже зараз отримують доплату до пенсії в розмірі до 500 грн, а мінімальна пенсія для них становить 2600 грн при наявності стажу 20/25 років і більше. Незабаром самотні пенсіонери такого віку отримуватимуть мінімум 3342 грн (з урахуванням допомоги по догляду).

Останній етап підвищення мінімальної пенсії запланований на грудень. Виплати зростуть з 1854 грн до 1934 грн. Крім того, будуть збільшені надбавки за наднормативний стаж, надбавок учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. д.

У Мінсоцполітики уточнили, що опублікований графік створений для того, щоб люди знали про заплановані підвищення та їх розмір.

Нагадаэмо, готується масовий перегляд зарплат, українцям можна радіти.

Як повідомляла Politeka, проблеми з виплатою пенсій, від українців більше не приховують.

Також Politeka писала, що українців можуть позбавити 50% пенсії, в ПФУ розкрили деталі Закону.