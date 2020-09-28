Зірка Студії "Квартал 95" Віра Кекелія змінила зовнішність заради сміливої фотосесії

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новими яскравими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках для модного журналу Кекелія постала у вельми незвичайному образі. Для фотосесії їй максимально висвітлили брови, що істотно змінило все її обличчя.

На першому знімку, знятому крупним планом, Кекелія позує з оголеними плечима і розкішною перловою прикрасою на шиї. На артистці мінімум макіяжу, завдяки чому знімок виглядає дуже природним, але в той же час стильним.

На інших фото Кекелія знялася в стильних брючних костюмах, які ідеально підійшли для її сміливого образу.

Сама артистка назвала ці фотографії "експериментами".

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Голлівуд", "дуже красиво! Такий мейк!", "Всі експерименти вам до лиця. Дуже красиво", "чомусь образ нагадав співачку Лінду. Напевно, брови.)", "Гармата", "Оооогоооо! Нормуль так!!", "Шикарна", "у Вас дуже своєрідна, неповторна зовнішність, Вірочка! І голос під стать!", "Ти дуже красива але з бровами краще", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кекелія опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фотографію, на якій зображена в автомобілі з великим букетом квітів. Віра Кекелія зручно розташувалася на сидінні в квітчастому топі і зі щасливою посмішкою на обличчі. Судячи з вигляду за вікном, квіти їй тільки купили, щоб порадувати.

"Ви тільки подивіться на цей колір!!! Хіба можна таке витримати?;)))))",- зазначила Віра Кекелія в описі.

Нагадаємо, Кекелія, Адамчук та інші зірки "Квартал 95" помірялися принадами в розкішних сукнях.

Як повідомляла Politeka, розкішна блондинка з "Квартал 95" зачарувала виглядом, прикрившись квітами.

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