Відомий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма відверто розповів про те, як піддавався цькуванню в школі

Історія артиста з'явилася на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Так, Яма зізнався журналістам, що в дитинстві був жертвою булінгу. Причиною стали його заняття танцями.

"Мені в спину кричали: "Танцюрист пішов". До якогось моменту я вважав це навіть образою, тому що іншим хлопцям нічого подібного не говорили. Бувало, що і губи розбивали, і ніс кілька разів", - згадує хореограф.

Однак, в 7 класі, після того як Яма станцював вальс на першому дзвінку, "все перевернулося з ніг на голову".

"Мене всі почали поважати. Звичайно, кожен по-своєму. Хлопці - за те, що ніхто в школі не міг так танцювати. А дівчатка в принципі після того танцю мене вперше помітили", - поділився артист.

Він зізнався, що до цього навіть якщо йому хтось подобався, у нього навіть в думках не було в цьому зізнаватися.

Раніше ми писали, що телеведуча Ольга Фреймут, яка є однією з учасниць проекту «Танці з зірками» публічно принизила одного з суддів шоу.

Після свого виступу Ольга вислухала зауваження суддів і вирішила підколоти їх за всю критику, яку їй довелося вислухати.

Фреймут подарувала Катерині Кухар ножиці, щоб вона «підрізала свій язичок», а з Владом Ямою обійшлася ще жорсткіше. Ображена Фреймут вирішила подарувати хореографу свою книгу "Етикет". На думку телеведучої, ямі не завадило б підтягнути ці знання.

Нагадаємо, Фреймут публічно відчитала Яму, назвавши його "мужчинчиком": "Влад, працюй над...".

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