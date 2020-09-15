Прожиточный минимум и минимальную зарплату предложили сделать выше 

В Кабмине сообщили о суммах в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте № 4000. Так, в будущем году прожиточный минимум предлагают повысить до 2189 грн с 1 января, 2294 грн - с 1 июля, и 2393 грн - с 1 декабря, пишут Українські Новини

В частности, в 2021 году повысить прожиточный минимум хотят для социальных и демографических групп населения: 

  • дети до шести лет - с 1 января до 1921 грн, с 1 июля до 2013 грн, с 1 декабря до 2100 грн;
  • дети от шести до 18 лет - 2395 грн (январь), с 2510 грн (июль), 2618 грн (декабрь);
  • трудоспособные лица – 2270 грн (январь), 2379 грн (июль), 2481 грн (декабрь);
  • лица, утратившие трудоспособность - 1769 грн (январь), 1854 грн (июль), 1934 грн (декабрь).

Стоит отметить, что в проекте госбюджета на будущий год включен рост минимальной зарплаты с 1 января – 6000 грн, в почасовом размере – 36,11 грн, а с 1 июля – 6500 грн и 39,12 гривны соответственно.

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Напомним, глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что уже с 1 января 2021 года планируется повысить зарплаты тем учителям, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке.

То есть, в течение года их зарплаты должны вырасти в среднем на 30%.

Например, ставка зарплаты учителя высшей категории составит 6461 грн.

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Ранее сообщалось, что эксперт Олег Пендзин проанализировал проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

По оценке экономиста, деньги для поднятия минимальной зарплаты в бюджете есть. На эти цели заложено 47 миллиардов гривен.

Напомним, украинцам сообщили о высоких зарплатах и самых нужных профессиях осенью

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки