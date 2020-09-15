Украинцы должны будут передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй
Верховная Рада приняла решение об ограничении суммы штрафов за непогашенные микрокредиты. В соответствии с принятым во втором чтении законопроектом будет расширен перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".
Так, теперь под действие закона будут попадать:
- кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;
- кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (на данный момент - 5000 гривен), установленной на день заключения кредитного договора.
Помимо этого, закон предполагает ограничение общей суммы штрафа, который потребитель должен заплатить, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минимальную зарплату. Штраф будет составлять двойную сумму, полученную потребителем по такому договору.
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Также будет установлено, что клиент должен обязательно давать согласие на передачу информации относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй для получения кредита.
В свою очередь, учреждение, выдающее кредит, будет обязано передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй.
Срок внесения кредитным бюро полученных данных клиента будет сокращен с семи до трех дней.
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