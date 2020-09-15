Украинцы должны будут передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй

Верховная Рада приняла решение об ограничении суммы штрафов за непогашенные микрокредиты. В соответствии с принятым во втором чтении законопроектом будет расширен перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".

Так, теперь под действие закона будут попадать:

кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (на данный момент - 5000 гривен), установленной на день заключения кредитного договора.

Помимо этого, закон предполагает ограничение общей суммы штрафа, который потребитель должен заплатить, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минимальную зарплату. Штраф будет составлять двойную сумму, полученную потребителем по такому договору.

Также будет установлено, что клиент должен обязательно давать согласие на передачу информации относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй для получения кредита.

В свою очередь, учреждение, выдающее кредит, будет обязано передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй.

Срок внесения кредитным бюро полученных данных клиента будет сокращен с семи до трех дней.

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