32-річна російська актриса Христина Асмус в черговий раз здивувала публіку повідомленням у соцмережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, актриса показала фотографію, на якій вона відображена в задумливому образі і в строгому чорному костюмі.

"Ось вміє ж майстер на серйозні щі налаштувати ☺ ця моя (аж метрова) фотка місяць висіла на вулиці на Нікітському бульварі, де проходила виставка маестро. Зараз вона вже переїхала до нас в @ermolova_theater, так що приходьте в гості))", - підписала знімок Христина.

Фанати оцінили роботу майстра," викупавши " актрису в лайках і коментарях. Багато хто цікавиться станом здоров'я актриси, яка зовсім недавно скаржилася на нездужання.

"Як самопочуття?? Бережіть здоров'я🌹 🌹 🌹 🌹 💋 😍 😍 удачі тобі христиночка скажите Скажіть як ваше Здоров'я🙌", – пишуть фанати.

Актриса не залишила питання фанатів без відповіді.

"Тільки з клініки-нескінченний марафон крапельниць, уколів, антибіотиків і вливань на зв'язки. Сподіваюся на сцені сьогодні буде норм. А взагалі..мрію поспати хоча б 5 годин", - написала Христина Асмус.

"Боже, який ужаас... Христина, відпочиньте, будь ласка", - відреагував один з шанувальників на це повідомлення.

Politeka писала, що російська зірка Христина Асмус загриміла в лікарню і поскаржилася на своє життя. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур, але поки все безрезультатно.

"Лежу зараз під крапельницею 💉

Кожен день уколи, сильні антибіотики, адреналін, інгаляції, літрами вливання на зв'язки... 🩺 💊 А голосу немає.

Набряки не спадають зовсім, тонус не з'являється і зв'язки в критичному стані 😭

А у нас випуск вистави і навантаження на них дичайшая 🗣», - розповіла шанувальникам артистка.

Нагадаємо, Асмус влітку цього року оголосила про своє розлучення з коміком Гаріком Харламовим, за яким була одружена з 2013-го. Пара виховує 6-річну дочку Анастасію.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Христина Асмус в червоному вбранні позбавила чоловіків спокійного сну.

Також Politeka писала, що невгамовна Асмус в оточенні двох чоловіків зізналася, що хоче зробити на людях.